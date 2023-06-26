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НовостиОбщество26 июня 2023 10:14

Между Белгородом и Шебекино действует временное расписание автобусов

Расписание пригородного транспорта опубликовал глава округа Жданов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
К 1 июля расписание автобусов будет прежним.

К 1 июля расписание автобусов будет прежним.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С сегодняшнего дня, 26 июня, возобновилось автобусное сообщение между Белгородом и Шебекино. Временное расписание пригородного транспорта опубликовал на своей странице в соцсети глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Чиновник также отметил, что восстановление дорожного полотна и полный возврат к привычным для жителей округа маршрутам планируется к 1 июля.

- По внутригородским маршрутам – движение автобусов будет осуществляться практически в том же объеме, что и до 1 июня. По схемам движения есть временные изменения. В связи с проведением восстановительных работ на улице Ленина движение в микрорайоне «Маслозавод» и «Титовка» осуществляться не будет. Конечная остановка будет находиться у Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», - написал Жданов.