В Белгороде в начале июля начнут восстанавливать сгоревший купол МКД

Фото: @v_v_demidov.

В Белгороде в начале июля приступят к восстановлению купола элитной многоэтажки, который сгорел в ночь с 15 на 16 июня. Пожар охватил декоративный купол здания и коммуникации, находящиеся на крыше здания.

По докладу мэра областного центра Валентина Демидова, на прошлой неделе Центр энергосбережения провел обследование поврежденного пожаром купола. Городские власти также получили заключение технолога о необходимости усиления нескольких балок

- Сейчас заказали проект по восстановлению с учетом рекомендаций МЧС по материалам. В первых числах июля выйдем на восстановление периметра и купола. Также поступили предложения о приобретении оборудования. Оно стоит 6,6 млн рублей. За счет бюджета закупаем с последующей компенсацией, когда будет понятно, по чьей вине произошел пожар, - отметил Демидов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что все работы должны быть завершены максимум до 15 октября, включая восстановление периметра центрального купола.