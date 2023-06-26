Чиновники из белгородского Шебекино возвращаются на рабочие места

На территории Шебекинского городского округа Белгородской области 3462 сотрудника местного самоуправления уже вернулись и приступили к работе. 542 из них – работники структурных подразделений администрации, 2920 – из сферы образования. Об этом на еженедельном совещании регионального правительства доложил глава муниципалитета Владимир Жданов.

Из 551 сотрудника в структурных подразделениях администрации округа находятся за пределами Белгородской области и не работают 9 человек. В сфере образования из 2932 человек – 12 находятся в других регионах или не имеют возможности оборудовать рабочее место. Все планируют вернуться в округ в течение 10 дней.

- На данный момент мы уже готовы на 100% к работе. С ресурсоснабжающими организациями мы провели комплекс мероприятий и сегодня все рабочие места у нас готовы. С повреждениями справились, электроэнергия есть, рабочие места оборудованы, – рассказал глава округа Владимир Жданов.