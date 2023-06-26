В Белгородской области 855 эвакуированных шебекинцев официально трудоустроены

Ярмарки вакансий для шебекинцев будут проводить каждую неделю. Фото: @beladm31

В Белгородской области 855 жителей Шебеинского городского округа, которые были эвакуированы из-за обстрелов ВСУ, официально устроились на работу. Об этом на оперативном совещании правительства региона 26 июня сообщила министра соцзациты населения и труда Елена Батанова.

- Пока на сегодня у нас 855 человек официально трудоустроены, а 1 600 человек в целом готовы трудоустроиться, - доложила Батанова.

Глава региона поручил усилить меры по трудоустройству шебекинцев и еженедельно проводить ярмарки вакансий в пунктах временного размещения.

- Ярмарки вакансий нужно проводить еженедельно. Потому что процесс принятия решений у жителей не одномоментный. Самое плохое, когда люди остаются со своими мыслями одни дома. Шебекинцы – трудолюбивый народ, они привыкли созидать. И мы должны предоставить им такую возможность в это сложное время, - заявил губернатор Вячеслав Гладков.