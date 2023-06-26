В Белгородской области самообороне оплатят защиту общественного порядка. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородской самообороне начнут поступать выплаты за охрану общественного порядка. Деньги перенаправят из фонда затрат, запланированных на работу ДНД. Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор Вячеслав Гладков.

- Вижу, что необходима небольшая корректировка. Предлагаю денежные средства, которые были запланированы в рамках возмещения затрат добровольным народным дружинам, перенести на возмещение затрат работы самообороны. Текущая обстановка требует усиления взаимоотношения с общественниками, - сказал Гладков.

Губернатор поручил главам муниципалитетов проработать вопрос по соблюдению трудовых обязательств с ДНД. Это коснется тех районов, где сформированы отряды самообороны.

- Права жителей не должны быть нарушены. Если работа в ДНД стала постоянной, ваша обязанность трудоустроить, если есть необходимость, - подчеркнул глава региона.