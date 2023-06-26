В Белгородской области продолжают очистку русел рек и прудов

В Белгородской области продолжается реализация программы по очистке русел рек и прудов. Так, в Томаровке Яковлевского городского округа рабочие очистили порядка 500 метров береговой линии реки Ворсклы. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Надеюсь, что работа будет выполнена качественно, но я очень рад, что мы с вами договорились, дорогие друзья, что приемку работы проводим, только собирая инициативных жителей, от которых и шло предложение по очистке того или иного водоема или русла реки. Это главная гарантия качества выполненных работ, но уверен, что подрядные организации нас не подведут, - заявил глава Белгородской области.