Школьники из белгородского приграничья отдыхают в 12 регионах страны

Сегодня белгородские дети возвращаются из Евпатории и Калуги. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня в Белгород из летних лагерей возвращаются дети, которые отдыхали в Евпатории и Калуге.

- Сегодня встречаем детей из Евпатории, из нашего лагеря «Бригантина "Белогорье"», после окончания первой смены. Также возвращаются дети из Калуги, дети из Шебекино, где по приглашению губернатора Калужской области Владислава Шапши они отдыхали. Надеюсь, все они получили много положительных эмоций, отдохнули. Послушаем, что расскажут при встрече, - рассказал губернатор.

Глава региона также сообщил, что на сегодняшний день белгородские школьники отдыхают в 12 регионах России, это 2,5 тысячи человек. До конца лета еще 5 тысяч детей главы других регионов готовы принять. В первую очередь, это дети из приграничных районов.