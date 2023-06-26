Основные работы по восстановлению Шебекинского округа Белгородчины планируют завершить к 1 августа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Главные работы по восстановлению домов в Шебекинском городском округе после обстрелов ВСУ планируют завершить к 1 августа. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В первую очередь строители приступят к замене окон и ремонту кровли.

- Объем работ большой. Сейчас детально смотрим по каждому дому, по каждому кварталу. Закрепление за муниципальными образованиями. Сам Шебекинский округ не справится. Министерство жилищного хозяйства должно составить детальный план-график восстановительных работ, начиная с окон, кровли – главные виды работ. Завершить эту работу планируем к 1 августа, - сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что далее строительные бригады перейдут к следующим видам работ – восстановлению фасадов или восстановительному ремонту внутри жилых помещений.