Гладков рассказал о восстановлении Грайворонского округа в Белгородской области

В Козинке Грайворонского округа 7 домов не подлежат восстановлению. Фото: скриншот видео

Вчера, 25 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход работ по восстановлению поврежденных обстрелами ВСУ домов в Грайворонском городском округе. На устранении повреждений были задействованы строительные бригады со всей области. В кратчайшие сроки в Грайвороне удалось восстановить 96 домов из 117 поврежденных.

- По Козинке разрушения еще масштабнее. По данному населенному пункту больше всего пришлось ударов за последнее время. Не могли войти из-за постоянно продолжающихся массированных обстрелов, в том числе и сейчас. Только что фактически завершили обследование - всего пострадало 177 домовладений, 7 из которых не подлежат восстановлению. Приступаем к восстановительным работам, - заявил губернатор.

Все необходимые стройматериалы начинают поступать, в строительных бригадах тоже нет недостатка. В первую очередь будут восстанавливаться дома, где люди живут постоянно. Во вторую часть – кровля и окна оставшихся домов, а после – хозпостройки.

Гладков также напомнил, что по всем вопросам жители могут обратиться напрямую к главе муниципалитета или сельского поселения.