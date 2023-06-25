В Белгородской области восстановили движение автотранспорта в Шебекино и Новую Таволжанку

Сегодня, 25 июня, в правительстве Белгородской области состоялось совещание губернатора Вячеслава Гладкова с главами муниципальных образований Белгородской области. Было принято решение восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня до 18:00. Таких ограничений на въезд уже нет.

- Оперативная обстановка позволяет нам это сделать. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный, - уточнил в своем телеграм-канале Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в целях безопасности въезд на территорию Шебекино и Новой Таволжанки закрыли вчера, 24 июня, с 18:00.