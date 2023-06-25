В Белгородской области выпускные вечера прошли без происшествий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области 24 июня прошли выпускные вечера в школах. Каких-либо происшествий на школьных праздниках зафиксировано не было. Об этом в утреннем обращении в соцсети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Вчера у нас прошли выпускные. Информации о том, что где-то в населенном пункте Белгородской области прошли происшествия, у меня нет. Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно. По ночным событиям, если они таковые все-таки были, информации о том, что происшествие произошло, у меня нет, - сказал глава региона.

Отметим, порядка полутора тысяч школьников выпустились вчера в регионе. Выпускные в приграничных территориях – до 30 км от госграницы – проводились в дистанционном режиме. Остальные прошли очно, но с соблюдением ограничений. Не допускалось массового скопления людей – аттестаты в каждом классе вручались отдельно. Все мероприятия прошли в световой день, до 16:00. В учреждении должно было быть оборудовано укрытие.