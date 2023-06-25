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НовостиОбщество25 июня 2023 8:20

В Белгородской области выдали более 3,9 тысячи сертификатов на материнский капитал в 2023 году

Его сумма и остаток при частичном расходовании средств ежегодно индексируется
Алексей СЕРГУНИН
С 2020 года оформление маткапитала проходит автоматически без обращения со стороны родителей.

С 2020 года оформление маткапитала проходит автоматически без обращения со стороны родителей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Размер маткапитала в 2023 году на первого ребенка составляет 586 946 рублей, на второго – 775 628 рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. При этом размер доплаты на второго ребенка, если семья уже получила материнский (семейный) капитал на первого малыша, составляет более 188 тысяч рублей. Сумма капитала и его остатка при частичном расходовании средств ежегодно индексируется.

С 2020 года оформление маткапитала проходит автоматически без обращения со стороны родителей. В течение пяти рабочих дней после составления свидетельства о рождении ребенка специалисты Отделения фонда проверяют документов и оформляют сертификат. Информация о его выдаче поступает в личный кабинет матери на портале Госуслуг. После этого можно подавать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Подробности можно узнать в контакт-центре СФР по номеру: 8-800-100-00-01.