На Белгородчине засияло Созвездие талантов

Церемония награждения победителей, а также презентация альманаха под таким же названием прошла на базе Белгородского госуниверситета.

В зале собрались студенты и преподаватели, известные в регионе литераторы. Члены жюри - прозаики и поэты - выбирали лучших из более чем шестидесяти авторов, представляющих Белгород, Москву, Казань, Донбасс, Елец, Краснодар в номинациях «Проза», «Поэзия» и в специальной номинации «За раскрытие патриотической тематики в поэзии и прозе». В итоге в сборник «Созвездие талантов» вошли произведения 35 студентов российских вузов, а также самых юных поэтов и писателей – белгородских школьников.

Поздравляя победителей, исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская выразила уверенность, что данный проект сможет дать русской литературе новые имена.

В церемонии награждения принимала участие и Светлана Горбатовская, заместитель министра культуры Белгородской области. "Сейчас, как никогда, необходимо формирование новой культуры, сохраняющей вечные ценности", – подчеркнула она.