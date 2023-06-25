Пункт выдачи гумпомощи в Белгороде будет работать по новому графику

Фото: @v_v_demidov.

С понедельника, 26 июня, в Белгороде изменит график работы пункт выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекинского городского округа в ДС «Космос». Подробности рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Так, по словам чиновника, теперь в будние дни пункт будет открыт с 9 до 12 часов и с 16 до 20 часов. В субботу и воскресенье, как и сейчас, волонтеры принимают и сортируют полученную гуманитарную продукцию. Пункт для посетителей не работает.

- Почему принято такое решение. С 16 июня начали выдавать в ДС «Космос» 9-килограммовые продуктовые наборы. Они рассчитаны на один месяц. Посетителей стало гораздо меньше, поэтому режим работы пункта изменили, - отметил Валентин Демидов.