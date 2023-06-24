В центре Белгорода произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Фото: @v_v_demidov.

Вечером 24 июня произошел пожар в Белгороде на улице Разина. Загорелся двухэтажный нежилой дом. Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что угрозы для жизни и безопасности людей нет.

- Сообщение о возгорании поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 20 часов 46 минут. На место выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей, спасатели города, службы жизнеобеспечения. Причины пожара устанавливаются. Угрозы для жизни и безопасности людей нет, - сообщил глава администрации Белгорода.