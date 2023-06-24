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НовостиПроисшествия24 июня 2023 18:11

Из-за атаки беспилотника загорелось одно из промышленных предприятий в Белгородской области

Пожарные на месте происшествия устраняют возгорание
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Шебекино Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство на промышленное предприятие. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из-за взрыва образовался очаг возгорания. На месте происшествия находятся пожарные расчеты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий, - написал глава региона в телеграм-канале.