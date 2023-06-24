На трассе М-4 в Белгородской области дежурят бригады помощи и медицины катастроф. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На трассе М-4 «Дон» в Белгородской области, а также Ростовской, Липецкой, Воронежской, Московской областях организовано дежурство бригад скорой медпомощи. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

Дежурство «скорых» организовано в местах скопления автомобилей. В регионе организовано дежурное отделение территориальных центров медицины и скорой медицинской помощи.

- Федеральный центр катастроф Минздрава России ведет круглосуточное наблюдение за ситуацией. Команда специалистов Центра, в случае необходимости, оперативно выезжает в очаг готовности для оказания медицинской помощи. При плохом самочувствии, в том числе из-за жары, просим граждан обращаться за медицинской помощью, - сообщает Минздрав.

Также отмечается, что медицинская служба работает в нормальном режиме. Все виды помощи, включая экстренную, плановую, в том числе высокотехнологичную, оказываются в полном объеме.