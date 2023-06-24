Выпускные вечера в Белгородской области пройдут в светлое время суток. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области не будут отменять выпускные вечера в школах. Они состоятся сегодня, как и оговаривалось раньше, в особом формате.

Вручение аттестатов выпускникам пройдет в светлое время суток, без массовых гуляний. И все мероприятия должны закончиться до вечера. Традиционной встречи рассвета, соответственно не будет. Выпускные пройдут только в школах, не находящихся в приграничных территориях Белгородской области.

- Много поступает вопросов о том, как будут проходить сегодняшние выпускные. Считаю, что тот формат, который мы уже определили вместе с родителями, детьми и школами, мы должны сохранить. Главное, напомню, — все мероприятия должны пройти в течение светового дня. Я уверен, что все дети, все родители согласятся с таким форматом. И события сегодняшнего дня показывают, что мы все сделали абсолютно правильно, - подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что все силовые структуры, органы государственной и муниципальной власти находятся на рабочих местах и следят за оперативной обстановкой в регионе.