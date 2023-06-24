Взрывное устройство сброшено с беспилотника в Грайвороне Белгородской области

Повреждены фасад жилого дома и газовая труба Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Очередная атака со стороны ВСУ пришлась по городу Грайворон Белгородской области в субботу, 24 июня. С беспилотного летательного аппарата взрывное устройство было сброшено на жилой дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавших нет. Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий, - написал губернатор в телеграм-канале.