Белгородский губернатор сообщил о закрытии въезда в Шебекино и Новую Таволжанку. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В целях безопасности въезд на территорию города Шебекино и Новой Таволжанки Шебекинского округа закроют сегодня с 18:00. Жители не смогут свободно передвигаться на эти территории до 6:00 утра вторника, 27 июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение принято на заседании оперативного штаба региона.

- Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей, - заявил глава региона.