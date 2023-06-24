Белгородские власти решат вопрос с выплатами для шебекинцев без прописки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в прямом эфире 23 июня рассказал, что шебекинцы без прописки не останутся без выплат в 10 и 50 тысяч рублей. Власти региона составят отдельный реестр и будут разбираться в каждом индивидуальном случае. Для решения вопроса будут искать внебюджетные средства.

Жительница Шебкино поделилась с губернатором переживаниями по поводу выплат. Женщина обращалась к главе Шебекинского горокруга Владимиру Жданову, на что получила ответ - шебекинцам, не имеющим прописки, данный вид помощи не положен по закону.

Гладков согласился со словами Жданова, но отметил, что из соображений справедливости власти будут искать внебюджетные источники для выплат жителям без прописки.

- Я обещал, что мы составим отдельный реестр для таких граждан, мы проверим каждого, имеет ли он отношение к городу. Например, кто-то владел частью родительской квартиры в Белгороде, а всю жизнь жили в доме в Шебекино, родились дети в Шебекинской ЦРБ, ходили в детский сад, пользовались поликлиникой, ходили в школу и жили там всю жизнь. Конечно, таким людям обидно не получить выплаты. Поэтому мы взяли на себя обязательства, проверим по каждому заявлению его обоснованность и будем искать внебюджетные средства для решения этого вопроса, - заявил губернатор.