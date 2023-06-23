Из-за сильного ливня в Белгороде подтопило несколько улиц Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Долгожданный дождь в Белгороде принес с собой и проблемы – из-за большого количества осадков «поплыли» несколько улиц. На некоторых участках автодорог ливневки не справились со совей задачей и произошло подтопление.

В администрации областного центра просят белгородцев не беспокоиться и немного подождать. После снижения интенсивности дождя ливнеотводная система справится со своей задачей.

Пока для ускорения процесса сотрудники Белгорблагоустройства организовали работу вакуумной техники. Откачивать ливневые воды начнут с улиц Молодогвардейцев, Пушкарная и Донецкая.