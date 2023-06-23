Губернатор поручил сохранить велодорожки и лет при строительстве коллектора в Сосновке. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков провел выездное совещание по вопросу сохранения дорожной инфраструктуры и лесного массива во время строительства напорного коллектора в Белгороде. Часть работ будет проходить в урочище Сосновка – вдоль действующего коллектора.

Строительство напорного коллектора диаметром 800 мм от канализационной насосной станции-9 до городских очистных сооружений началось весной 2023 года. Общая протяжённость трассы — 9,3 километра.

Глава региона заверил, что существующая инфраструктура во время строительства не пострадает. Специалисты министерства ЖКХ региона, городской администрации, облводоканала и компании-подрядчика разработали решения, которые позволят не только полностью сохранить существующую инфраструктуру, но и максимально бережно отнестись к лесному массиву. В изначальный проект внесены соответствующие изменения.

Помимо этого, работы не будут проводиться в периоды наплыва отдыхающих людей и спортсменов.

- На этом участке мы точно не будем проводить работы в выходные или праздничные дни, а также в иное время, когда здесь отдыхают и занимаются спортом максимальное количество людей. Особое внимание нужно также уделить безопасности строительных работ, — подчеркнул глава региона.