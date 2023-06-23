Отселенным жителям белгородского приграничья выдали уже 26 500 продуктовых наборов

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В Белгородской области жителям, покинувшим свои дома из-за обстрелов ВСУ, выдали уже 26 500 продуктовых наборов. В девятикилограммовый набор входят макаронные изделия, рис шлифованный, крупа гречневая, чай черный, сахар-песок, мука пшеничная, рыбные, мясные и овощные консервы, масло подсолнечное, печенье, пряники, вафли.

Эвакуированным белгородцам продукты будут выдавать раз в месяц в зависимости от количества членов семьи. Чтобы получить набор, нужно иметь при себе паспорт с пропиской или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории населённого пункта.

Напомним, получить продуктовый набор могут жители Шебекинского городского округа, зарегистрированные на территории округа и проживающие вне ПВР. Также продукты выдают жителям сел Козинка, Завечье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово Грайворонского горокруга и жителям населенных пунктов с действующим режимом ЧС, которые проживают вне ПВР.