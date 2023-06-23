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НовостиЗдоровье23 июня 2023 14:29

В Белгороде инфекционный центр 2-й горбольницы перепрофилируют в терапевтический стационар

Пациентов с ковидом теперь будут отправлять в Старый Оскол
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На базе центра подготовлено три терапевтических отделения на 180 коек.

На базе центра подготовлено три терапевтических отделения на 180 коек.

Глав Минздрав Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что инфекционный центр второй городской больницы Белгорода перепрофилирован в терапевтический стационар. Уже с 21 июня здесь могут смогут проходить лечение пациенты с различной терапевтической патологией, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также пациенты с неврологическими заболеваниями.

На базе центра подготовлено три терапевтических отделения, в которых развернуто в общей численности 180 коек.

- Ковид не исчез, но в связи с тем, что количество пациентов, кому требуется госпитализация, значительно снизилось, и чтобы улучшить доступность медицинской помощи по терапевтическому профилю, принято такое решение. Если пациентам, инфицированным COVID-19, потребуется лечение в условиях стационара, они будут госпитализированы в аналогичный инфекционный центр в Старом Осколе, - заявил Иконников.

Отметим, за прошедшую неделю в регионе выявлено 105 пациентов с ковидом. На госпитализации находятся 76 человек, 1 из них в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.