В Белгороде инфекционный центр 2-й горбольницы перепрофилируют в терапевтический стационар

На базе центра подготовлено три терапевтических отделения на 180 коек.

Глав Минздрав Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что инфекционный центр второй городской больницы Белгорода перепрофилирован в терапевтический стационар. Уже с 21 июня здесь могут смогут проходить лечение пациенты с различной терапевтической патологией, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также пациенты с неврологическими заболеваниями.

На базе центра подготовлено три терапевтических отделения, в которых развернуто в общей численности 180 коек.

- Ковид не исчез, но в связи с тем, что количество пациентов, кому требуется госпитализация, значительно снизилось, и чтобы улучшить доступность медицинской помощи по терапевтическому профилю, принято такое решение. Если пациентам, инфицированным COVID-19, потребуется лечение в условиях стационара, они будут госпитализированы в аналогичный инфекционный центр в Старом Осколе, - заявил Иконников.

Отметим, за прошедшую неделю в регионе выявлено 105 пациентов с ковидом. На госпитализации находятся 76 человек, 1 из них в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.