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НовостиПолитика23 июня 2023 14:03

В Шебекинском округе приступили к сносу пострадавших от обстрелов ВСУ домов

Полностью непригодными для жилья оказались 2 МКД и 78 частных жилых построек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Шебекинском округе приступили к сносу пострадавших от обстрелов ВСУ домов.

В Шебекинском округе приступили к сносу пострадавших от обстрелов ВСУ домов.

Из-за полного разрушения в результате атак ВСУ в городе Шебекино округе снесут два многоквартирных и 21 частный дом. Еще 57 частных домовладений пойдут под снос в Новой Таволжанке. Об этом заявил заместитель губернатора по строительству Владимир Базаров.

Аналогичное по площади жилье власти Белгородской области людям предоставят до конца 2023 года.

- На месте будет точно такой же дом. Подняли все проекты. Постараемся воспроизвести в тех же конфигурациях и площадях квартиры, как и были. Сделаем максимально быстро, – рассказал Владимир Базаров.