В Шебекинском округе приступили к сносу пострадавших от обстрелов ВСУ домов.

Из-за полного разрушения в результате атак ВСУ в городе Шебекино округе снесут два многоквартирных и 21 частный дом. Еще 57 частных домовладений пойдут под снос в Новой Таволжанке. Об этом заявил заместитель губернатора по строительству Владимир Базаров.

Аналогичное по площади жилье власти Белгородской области людям предоставят до конца 2023 года.

- На месте будет точно такой же дом. Подняли все проекты. Постараемся воспроизвести в тех же конфигурациях и площадях квартиры, как и были. Сделаем максимально быстро, – рассказал Владимир Базаров.