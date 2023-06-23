В Белгородской области 24 июня ожидаются дожди и грозы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в субботу, 24 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. В ночное время температура воздуха составит 13-18 градусов тепла. Днем будет жарко – от 24 до 29 градусов.

В областном центре ночью 15-17 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов.

Сотрудники спасательного ведомства советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.