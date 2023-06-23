В Белгороде реконструкция центрального пляжа выполнена на 40%

В ходе выездного совещания мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, на какой стадии находятся работы по реконструкции центрального пляжа на левом берегу Везелки.

Так, на сегодняшний день работы выполнены на 40 процентов. Строители уже завершили демонтажные работы и вертикальную планировку, проложили подземные сети водоснабжения и водоотведения. Кроме того, смонтирована технологическая камера фонтана, заложены фундаменты под инфраструктуры и основание для спортплощадок.

Уже завершается прокладка сетей энергоснабжения, идет монтаж металлокаркаса под общепит. Строители также выполняют обустройство тротуаров, велодорожек, строят канализационную насосную станцию и завозят белый песок на берег реки.

- Работы – в графике. Без отставаний. Как и планировали, откроем полностью обновленным пляж уже совсем скоро – ко Дню освобождения города. Такое масштабное благоустройство пляжа в Белгороде проходит впервые. По инициативе Вячеслава Гладкова параллельно реализуются сразу три имиджевых проекта. Одна из задач – соединить рекреационные зоны едиными велопешеходными связями, создать комфортное общественное пространство на протяжении всего водно-зеленого каркаса города, - отметил Демидов.