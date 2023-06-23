Белгородец отдал мошенникам больше 100 тысяч за фиктивное бронирование отеля. Фото: "КП" Архив

На днях белгородец, планировавший отдохнуть с семьей на черноморском побережье, стал жертвой мошенников. Полиция предупреждает жителей региона об участившихся случаях обмана туристов. Только в этом году на территории Белгородской области зарегистрировано 11 фактов хищения денежных средств за фиктивное бронирование отелей и продажу путевок.

61-летний белгородец, обратившийся к правоохранителям с заявлением, прежде уже останавливался в этом отеле, поэтому при бронировании номера сайт не вызвал у него подозрений. Мужчина внес оплату в размере 111 тысяч рублей, после чего с ним связалась девушка, представившаяся менеджером. Она обозначила условия проживания в отеле, а также сообщила, что чек об оплате поступит в течение нескольких часов.

Спустя сутки документы на бронь так и не пришли. Тогда белгородец позвонил в отель и выяснил, что оплата не проводилась, а деньги за путевку через подставной сайт ушли на счета злоумышленников.

По данному возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция устанавливает личности злоумышленников.