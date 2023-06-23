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НовостиОбщество23 июня 2023 12:03

Более 7,5 тысяч белгородцев оформили заявления на выплаты РКК

Матвыплаты от 5 до 15 тысяч получили 2057 семей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На выплаты уже ушло почти 14 миллионов рублей.

На выплаты уже ушло почти 14 миллионов рублей.

Уже более 7,5 тысяч шебекинцев оформили заявления на материальную помощь от Российского Красного Креста. Всего гуманитарную и психологическую поддержку получили более 9 тысяч белгородцев как в регионе, так и в 26 региональных отделениях организации других субъектов страны. Оформить заявления на выплаты можно в любом реготделении РКК.

На сегодняшний день, средства в размере от 5 до 15 тысяч рублей получили 2 057 семей, в составе которых есть уязвимые категории.

- Мы ранее заявляли, что эту поддержку от РКК получат около 2 000 семей, однако увидели, насколько велик запрос на помощь, и приняли решение оказать помощь большему количеству людей, несмотря на ограниченные ресурсы. Мы уже оформили 7 593 подобных заявления, а 2 057 семей уже получили деньги. Остальные заявления находятся в обработке, и мы произведем выплаты в ближайшее время, – прокомментировал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

На выплаты уже ушло почти 14 миллионов рублей, и деньги продолжают перечисляться.

- Наши выплаты не замещают собой государственную поддержку, а дополняют ее. Мы стараемся синхронизировать и сочетать нашу помощь, чтобы как можно больше людей смогли получить то, в чем они нуждаются, – добавил председатель РКК.