В Белгородском районе пассажир угнал автомобиль у таксиста.

В полицию Белгородского района с заявление об угоне обратился водитель такси. По предварительным данным, водитель согласился подвезти двух нетрезвых молодых людей. По дороге пассажиры вели себя вызывающе и агрессивно. По пути они потребовали остановить машину возле круглосуточного магазина. Таксист высадил пассажиров и потребовал плату. После чего один из них набросился на водителя.

Пока водитель просил продавца магазина вызвать полицию, молодой человек сел в машину и уехал вместе со своим братом.

Сотрудники ППС во взаимодействии с инспекторами ДПС и оперативниками установили приметы подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель Белгородского района. Полицейские обнаружили угнанный автомобиль брошенным под мостом. Транспортное средство изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное. Ему грозит до семи лет лишения свободы.