Вячеслав Гладков: «В Белгородской области детская школа искусств получила грант в 61 миллион»

Губернатор Гладков: «В Белгородской области появится еще одна школа креативных индустрий». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

23 июня в традиционном утреннем обращении губернатор Белгородской области рассказал, что детская школа искусств города Губкин получила грант от Министерства культуры на сумму 61 миллион рублей. Эти средства пойдут на создание «Школы креативных индустрий».

- Теперь наши талантливые и творческие дети могут получить дополнительное образование, навыки звукорежиссуры, 3D-графики, создания дополненной виртуальной реальности, и есть много-много других направлений. Уверен, что таких ребят будет у нас немало и они получат большое удовольствие, а родители будут счастливы за успех своих детей, - поделился Вячеслав Гладков.

Отметим, что в Белгородской области уже действуют две «Школы креативных индустрий» - в Белгороде и Старом Осколе.

В областном центре Школа открылась в сентябре 2022 года на базе института культуры. В Старом Осколе учреждение расположилось в детской школе искусств им. М. Г. Эрденко № 1 и начало обучение ребят в 2023-м.

Школьники 11 - 17 лет получают дополнительное образование по программам шести студий: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, электронная музыка, интерактивные технологии VR/AR/MR.

Занятия начинаются с 1 сентября. Срок бесплатного обучения - два года. В первый учебный год дети занимаются по шесть недель в каждой из шести студий. Второй год обучения полностью посвящается одной из них, которую школьник выбирает сам, предварительно пройдя собеседование. И в белгородской, и в старооскольской Школах на занятия в группы педагоги набирают по 120 ребят.

Отметим, что школа креативных индустрий создается в рамках федерального проекта Минкульта РФ «Придумано в России».