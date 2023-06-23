В Белгородской области впервые на выборах применят дистанционного голосование

В Белгородской области на 10 сентября запланирован единый день голосования. В этом году в регионе впервые применят дистанционное электронное голосование. Первыми ДЭГ протестируют жители Новооскольского городского округа. Об этом сообщил в глава муниципалитета Андрей Гриднев. По словам чиновника, можно будет проголосовать как обычным способом, так и удаленно.

Согласно графику избиркома, в грядущем сентябре в Новооскольском горокруге пройдут выборы в местный совет депутатов.

Отметим, Белгородская область была одним из 24 кандидатов на тестирование ДЭГ. Помимо выборов в городской совет Белгорода, местные советы депутатов, состоятся и довыборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12.

Из-за сложной оперативной обстановки и введенного режима ЧС голосование уже перенесли в Журавлевке Белгородского района, а также в Шебекинском округе.