На отдых в Северную Осетию приехали 102 белгородских школьника

Фото: @sergeymeniaylo.

В Северную Осетию из Белгородской области прибыли 102 школьника нашего региона. Ребята и их сопровождающие поселились в санаториях «Тамиск» и «Юность», а также в пансионате «Урсдон». О летнем отдыхе белгородских детей договорились главы регионов Вячеслав Гладков и Сергей Меняйло.

- Дети пробудут у нас почти месяц. Подготовили для них образовательные и развлекательные мероприятия, экскурсии и т.д. Организуем все так, чтобы они провели время с пользой и получили массу положительных впечатлений. Ребята сейчас переживают непростые времена и нуждаются в поддержке. Надеюсь, им у нас понравится! – написал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.