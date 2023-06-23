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НовостиОбщество23 июня 2023 9:26

В резервные дни 554 белгородских выпускника сдадут ЕГЭ

Пересдать и сдать экзамен по любым предметам можно с 22 июня по 1 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области в резервные дни сдадут экзамен 554 выпускника. Досдать или пересдать экзамен по всем предметам можно с 22 июня по 1 июля.

Таким правом могут воспользоваться выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день. Также исправить свой результат могут бывшие школьники, получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике).

22 июня прошел ЕГЭ по русскому языку, 23 июня состоится экзамен по географии, литературе и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 26 июня – по базовой и профильной математике, 27 июня – по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 28 июня – по обществознанию и химии, 29 июня – по истории и физике. 1 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам