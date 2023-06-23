В белгородском Шебекино макаронная фабрика готовится к возобновлению работы

С 1 июля производство могут запустить после восстановления из-за обстрелов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Шебекинская фабрика макаронных изделий может вернуться к работе в ближайшее время. Восстановления после обстрелов идут полным ходом. К предприятию подводят воду. Уже с начала июля производство могут запустить. Об этом во время рабочей поездки в Тульскую область заявила Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

- Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей, убедиться, что в городе безопасно, — подчеркнула Москалькова.

Напомним, от массированных обстрелов Шебекинского городского округа в начале июня 2023 года пострадали 11 крупных производственных предприятий. Предварительно, на их восстановление потребуется порядка 13 миллиардов рублей.