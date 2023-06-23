В Белгородской агломерации уже 30 маршрутов работают по системе «вход/выход». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Количество пригородных маршрутов, работающих по системе «вход/выход», в Белгородской агломерации увеличилось до 30. Теперь с 24 июня и на автобусе №229 пассажиры будут дважды прикладывать карту к валидатору. Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Напомним, при первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки. Итоговая сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

На сегодняшний день система оплаты проезда вход/выход работает на маршрутах № 101, 102А, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 126, 127, 130, 133, 134,147, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

Подробное расписание и схемы движения маршрутов опубликованы на интерактивной карте.