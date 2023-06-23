Врачи Шебекинской ЦРБ за несколько дней приняли 70 пациентов

Круглосуточно прием ведут дежурные бригады медиков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В традиционном утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладов рассказал о том, что Шебекино постепенно возвращается к мирной жизни. Так, за последние несколько дней медики Шебекинской районной больницы приняли уже 70 пациентов.

Круглосуточно прием ведут дежурные бригады. В их составе – терапевт, педиатр, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, реаниматолог.

- Я уверен, что в ближайшее время город Шебекино будет оживать, улицы наполнятся людьми, хотя, конечно, опасность еще остается. И будем вместе с муниципалитетом информировать вас о тех событиях, которые происходят в Шебекинском округе. Надеюсь, они будут только позитивными и радостными, – подчеркнул глава Белгородской области.