В Белгородской области перезахоронили останки 387 советских солдат. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

22 июня на мемориале «В честь Героев Курской битвы» прошла церемония перезахоронения останков 387 бойцов и командиров Красной Армии, которые были обнаружены во время поисковых экспедиций на местах боев в Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Прохоровском, Ивнянском районах Белгородской области. Большая часть воинов – это участники Курской битвы. В мероприятии вместе с членами поисковых организаций принял участие и губернатор Вячеслав Гладков.

- Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отдать дань почести, уважения, почета тем, благодаря которым мы живем. Тем людям, которые воевали в далеком 43-м году. Принимали участие в великой Курской битве, в Прохоровском сражении и погибли, так и не вернувшись домой. Я очень благодарен тем поисковым отрядам, благодаря которым мы сегодня можем отдать дань останкам этих воинов. Память о тех великих годах, о том великом подвиге нашего народа останется в наших сердцах. Надеюсь, что мы каждым днем своей жизни будем соответствовать подвигу, который совершили наши деды и прадеды, - сказал глава региона.

Члены историко-поисковых клубов «Звезда», «Огненная дуга», «Святая Русь» и «Фронт» вместе смогли установить имена двух красноармейцев по личным предметам – это гвардии рядовые Николай Васильевич Дмитренко из Курской области и Павел Иванович Климашевский из Краснопольского района Сумской области. Прах бойцов был захоронен в специально построенных склепах мемориала «В честь Героев Курской битвы». Теперь здесь будут обретать покой останки всех бойцов, «поднятых» поисковыми объединениями области.