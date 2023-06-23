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НовостиОбщество23 июня 2023 6:11

«Под пули никого не бросят». Губернатор прокомментировал принуждение шебекинцев выходить на работу

Гладков заявил, что власти обговорят с руководством предприятий вопрос возобновления производств
Наталия ИЛЮШНИКОВА
«Под пули никого не бросят». Губернатор прокомментировал принуждение шебекинцев выходить на работу.

«Под пули никого не бросят». Губернатор прокомментировал принуждение шебекинцев выходить на работу.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 22 июня жительница Шебекино пожаловалась губернатору на работодателей, которые заставляют сотрудников возвращаться в город. По заверению женщины, деятельность организации не является жизненно необходимой региону.

Вячеслав Гладков отметил, что власти региона будут проводить встречи с работодателями для определения «разумности» их требований. При этом, губернатор не отрицает, что людям следует постепенно возвращаться в приграничный город, но бросать шебекинцев «под пули и снаряды» никто не будет.

- В пределах разумности действия к восстановлению города мы должны предпринимать. Я думаю, что планово переходить, возвращаться постепенно в город нужно. Если будет опасно, то, конечно, мы будем сразу предупреждать. Мы все наготове, будем разговаривать с работодателями, - подчеркнул Гладков.