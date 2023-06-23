«Под пули никого не бросят». Губернатор прокомментировал принуждение шебекинцев выходить на работу. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 22 июня жительница Шебекино пожаловалась губернатору на работодателей, которые заставляют сотрудников возвращаться в город. По заверению женщины, деятельность организации не является жизненно необходимой региону.

Вячеслав Гладков отметил, что власти региона будут проводить встречи с работодателями для определения «разумности» их требований. При этом, губернатор не отрицает, что людям следует постепенно возвращаться в приграничный город, но бросать шебекинцев «под пули и снаряды» никто не будет.

- В пределах разумности действия к восстановлению города мы должны предпринимать. Я думаю, что планово переходить, возвращаться постепенно в город нужно. Если будет опасно, то, конечно, мы будем сразу предупреждать. Мы все наготове, будем разговаривать с работодателями, - подчеркнул Гладков.