Три человека попали пол колеса на пешеходном переходе в Старом Осколе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудниками полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло вчера в Старом Осколе Белгородской области.

По предварительным данным, 22 июня в 18 часов 45 минут в микрорайоне Горняк 63-летний водитель «Лифана» наехал на трех человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали 42-летняя женщина и девушки в возрасте 19-ти и 14-лет. Скорые доставили их в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Автоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными у пешеходных переходов и заблаговременно снижать скорость. Пешеходам также следует не терять бдительности. Перед пересечением проезжей части убедитесь, что водитель видит вас и пропускает, а в темное время суток обозначайте себе светоотражающими элементами.