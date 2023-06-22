Один дом поврежден при обстреле белгородского поселка Красного Пахаря ВСУ 22 июня 2023

Сегодня, 22 июня, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красного Пахаря Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод. Оперативные службы находятся на месте, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 21 июня.