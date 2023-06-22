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НовостиПолитика22 июня 2023 20:43

Один дом поврежден при обстреле белгородского поселка Красного Пахаря ВСУ 22 июня 2023

Оперативные службы находятся на месте
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 22 июня, под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красного Пахаря Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод. Оперативные службы находятся на месте, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 21 июня.