+29 градусов и грозы ожидаются на Белгородчине 23 июня 2023

Ночью местами небольшой дождь, днём кратковременные дожди, местами грозы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 23 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днём кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днём западный, 8-13 м/с, при грозе местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем от +24 до +29 градусов. В Белгороде ночью 16-18 градусов выше ноля, днем от +26 до +28 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий в виде сильных порывов ветра, дождями и грозами Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Помните: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Наибольшая опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном падении плохо зафиксированных конструкций, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электросетей. Будьте осторожны и избегайте контакта с данными объектами. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.