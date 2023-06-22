Начальник факультета белгородского вуза подозревается во взяточничестве

Преступление выявили сотрудники отдела ОРЧ СБ УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с руководством института. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2022 года по май 2023 года незаконно получил от начальника курса факультета 150 тысяч рублей. За это он закрывал глаза на недостатки в служебной деятельности своего подчиненного. Преступление выявили сотрудники отдела ОРЧ СБ УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с руководством института.

- При подтверждении вины, фигурант будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, - об этом сообщили «КП» в пресс-службе региональной полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до десяти лет лишения свободы.