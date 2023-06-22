В Белгородской области прошла акция «Самый длинный день в году. Минута молчания»

Акция завершилась возложением цветов к памятнику Георгия Жукова в Парке Победы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гостям акции показали документальные кадры и тематические видеоролики, отражающие тему трагедии и подвига советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. В кинозале музея представили литературно-музыкальную композицию «Эта память – верьте, люди, – всей земле нужна…».

Акция завершилась возложением цветов к памятнику Георгия Жукова в Парке Победы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 22 июня, в Белгороде состоялась акция «Свеча памяти». В 4 часа утра у мемориала «Скорбящая мать» зажгли свечи.