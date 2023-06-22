В Белгороде финиширует капремонт школы № 11

В ближайшее время помещения будут поэтапно передаваться службе эксплуатации для расстановки мебели. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ход работ оценили глава минстроя области Оксана Козлитина совместно с представителями управления капитального строительства области и подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Строители полностью заменили окна, на 85% выполнено устройство фасада, остались оконные и дверные откосы. По внутренней отделке – уложена настенная и напольная плитка, покрашены стены, выполнено устройство потолка, установлены двери и сантехническое оборудование. В актовом зале монтируются подвесные потолки. В ближайшее время помещения будут поэтапно передаваться службе эксплуатации для расстановки мебели.

Напомним, что в 2022 году в Белгороде началось обновление 12 школ и десяти детских садов.