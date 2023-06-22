Белгородский губернатор поздравил с новосельем еще 11 семей из приграничных районов

Уже 950 семей приграничных территорий Белгородской области выбрали новое жилье. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Старооскольском округе вручил ключи от нового жилья 11 семьям из приграничных территорий региона. Новоселами стали жители Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского округов, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

- На сегодня из 1744 семей новое жилье выбрали 950. Уверен, что каждому, кто проживал в 15 населенных пунктах, где был объявлен режим ЧС, мы его предоставим. Вместе выбрали самый сложный для нас подход выдачи жилья - индивидуальную работу с каждой семьей. Этот путь не самый быстрый, зато более человечный. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили. Я надеюсь, что в Старом Осколе у наших новоселов появится еще больше возможностей для развития детей, для поиска работы, - сказал Вячеслав Гладков.

Сразу после торжественной церемонии вручения ключей губернатор отправился к многодетной семье Ткачевых. Они вынуждено покинули свое жилье в Логачевке Валуйского округа и теперь переезжают в новый многоквартирный дом в Старом Осколе.

Глава региона лично проверил, в каких условиях в современной квартире теперь будут жить супруги с тремя детьми, а затем предложил им посмотреть ближайшие садик и школу. Уже в новом учебному году Любовь и Виктория Ткачевы планируют пойти в школу № 5 в четвертый и девятый классы соответственно, а самый младший, Егор - в детсад «Василек». С безопасным перевозом вещей семье поможет глава округа Алексей Дыбов.

Напомним, в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ, а также переселены из зоны ЧС.