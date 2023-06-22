Белгородские автоинспекторы задержали 13-летнего мотоциклиста

Вчера, 21 июня, около 20:25 внимание инспекторов ДПС на переулке Филатовском в Белгороде привлек несовершеннолетний водитель мотоцикла. В ходе проверки выяснилось, что парнишке 13 лет и, соответственно, прав у него нет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как пояснил мальчик, мотоцикл он взял покататься с разрешения подруги, родителям которой принадлежит транспортное средство. На место прибыл отец несовершеннолетнего водителя. В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына ему придется заплатить штраф.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера в Белгороде 11-летняя девочка на квадроцикле столкнулась с автомобилем «Сузуки».