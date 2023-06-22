В белгородском поселке Ивня зажгли огненную картину

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Накануне Дня памяти и скорби на центральной площади Ивни с помощью свечей на центральной площади выложили изображение самолета Героя Советского Союза Александра Горовца. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, советский летчик совершил подвиг, которому нет равных в истории мировой военной авиации. Гвардии старший лейтенант Александр Горовец на истребителе Ла-5 за короткое время одного воздушного боя сбил сразу девять бомбардировщиков Ju-87. 28 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Горовцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.