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НовостиОбщество22 июня 2023 10:54

В белгородском поселке Ивня зажгли огненную картину

Она посвящена легендарному летчику
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Накануне Дня памяти и скорби на центральной площади Ивни с помощью свечей на центральной площади выложили изображение самолета Героя Советского Союза Александра Горовца. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, советский летчик совершил подвиг, которому нет равных в истории мировой военной авиации. Гвардии старший лейтенант Александр Горовец на истребителе Ла-5 за короткое время одного воздушного боя сбил сразу девять бомбардировщиков Ju-87. 28 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Горовцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.