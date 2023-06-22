В Белгороде 11-летняя девочка на квадроцикле столкнулась с автомобилем «Сузуки»

В результате ДТП девочку с полученными травмами отправили в медучреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 21 июня, в 18:15 11-летняя девочка, управляя квадроциклом «Кумсо Сириус», ехала по 3-му Ясному переулку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. На пересечении с ул. Н. Шеломцева при выезде со второстепенной дороги несовершеннолетняя не предоставила преимущество в движении и столкнулась с машиной «Сузуки» под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП девочку с полученными травмами отправили в медучреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Хавала» и «Митсубиси» пострадала автоледи.